Перед местными выборами раздается много обещаний и дельных предложений, но будут ли они воплощены в действительность – вопрос открытый.

Киевский совет уже поддержал решение о создании перехватывающих паркингов. Это означает, что люди, которые живут за городом, в случае воплощения такой инициативы, смогут оставить авто на въезде в столицу, а далее ехать на общественном транспорте.

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Такой вариант позволит разгрузить центральную часть города, ведь если такая концепция будет воспринята гражданам, количество автомобилей в центре Киева уменьшится.

Сейчас планируют создать 6 паркингов, которые должны быть обустроены недалеко от конечных станций метрополитена.

Адреса:

Ул. Тираспольская, 12 (на пересечении ул. Тираспольская и вул. Щусева);

Ул. Стеценко, 1/3 (ст. м. "Сырец");

Площадь Героев Бреста (ст. м. "Святошин");

Просп. Броварской (ст. м. "Лесная", вдоль линии метрополитена);

Ул. Старобориспольская (ст. м. "Красный Хутор", площадка № 1);

Ул. Камышинская (ст. м. "Выдубичи").

Однако, по словам действующего мэра столицы, общественный транспорт является опасным местом с точки зрения распространения заболеваний, в том числе и COVID-19. Это лишь один из многих весомых факторов, который может стать препятствием функционирования концепции "перехватывающих паркингов".

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