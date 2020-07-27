Перед місцевими виборами лунає багато обіцянь та слушних пропозицій, але чи будуть вони втілені у дійсність – питання відкрите.

Київська рада вже підтримала рішення щодо створення перехоплюючих паркінгів. Це означає, що люди, які живуть поза містом, у разі втілення такої ініціативи, зможуть лишити авто на в’їзді до столиці, а далі рушити на громадському транспорті.

Читайте також: У Києві встановлено кілька тисяч антипаркувальних стовпчиків

Такий варіант дозволить розвантажити центральну частину міста, адже якщо така концепція буде сприйнята громадянам, кількість автомобілів у центрі Києва зменшиться.

Наразі планують створити 6 паркінгів, які мають бути облаштовані недалеко від кінцевих станцій метрополітену.

Адреси:

Вул. Тираспольська, 12 (на перетині вул. Тираспольська та вул. Щусєва);

Вул. Стеценка, 1/3 (ст. м. "Сирець");

Площа Героїв Бреста (ст. м. "Святошин");

Просп. Броварський (ст. м. "Лісова", уздовж лінії метрополітену);

Вул. Старобориспільська (ст. м. "Червоний Хутір", майданчик № 1);

Вул. Камишинська (ст. м. "Видубичі").

Проте, за словами чинного мера столиці, громадський транспорт є небезпечним місцем з точки зору розповсюдження захворювань, у тому числі і COVID-19. Це лише один з багатьох вагомих факторів, який може стати на перешкоді функціонування концепції "перехоплюючих паркінгів".

Також цікаво: Як відсудити гроші за евакуйоване авто