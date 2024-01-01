В Киеве увидели редкий электрокар обанкротившегося бренда

В столице появился очень редкий электромобиль с футуристическим дизайном почти никому незнакомого бренда – HiPhi Z. У него 670 “китайских” сил и цена от $72 000.

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Китайский электромобиль HiPhi Z отличается необычным рубленым дизайном без заднего стекла и богато оснащен, сообщает Фокус. Согласно обещаниям производителя, он способен разогнаться до сотни за 3,8 с и проехать 705 км без подзарядки.

HiPhi Z в Киеве. Фото t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

HiPhi Z – изделие китайской компании Human Horizons, которая недавно обанкротилась. В нашей стране эта модель продается неофициально и стоит от 72 000 до 96 500 долларов.

Китайский электромобиль HiPhi Z имеет более 5 м в длину и отличается агрессивным рубленым дизайном в стилистике киберпанк. Авто не имеет заднего стекла, а задние двери с помощью электропривода открываются против движения. Также установлены специальные диодные панели, на которые можно выводить различные изображения или надписи.

Салон HiPhi Z украшен кожей, алькантарой и алюминием. Все показания выводятся на большой поворотный тачскрин. Модель выпускали в версиях на 4 и 5 мест. Сиденья имеют электроприводы и массаж, в салоне – панорамная крыша, встроенный видеорегистратор и система полуавтономного движения.

Кстати HiPhi Z должен был стать очередным “убийцей Теслы”

Новый HiPhi Z оснащен полноприводной установкой на 672 л.с. крутящим моментом 800 Нм. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,8 с, а максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Батарея емкостью 120 кВт*ч обеспечивает запас хода в 705 км. Кроме того, китайский электромобиль оснащен пневмоподвеской и управляемыми задними колесами.