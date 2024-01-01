В Києві побачили рідкісний електрокар збанкрутілого бренду

В столиці з’явився дуже рідкісний електромобіль з футуристичним дизайном майже нікому незнайомого бренду – HiPhi Z. Він має 670 “китайських” сил та коштує від $72 000.

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Китайський електромобіль HiPhi Z вирізняється незвичним рубаним дизайном без заднього скла і багато оснащений, повідомляє Фокус. Згідно з обіцянками виробника, він здатен розігнатися до сотні за 3,8 с і проїхати 705 км без підзарядки.

HiPhi Z у Києві. Фото t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

HiPhi Z – виріб китайської компанії Human Horizons, яка недавно збанкрутувала. В нашій країні ця модель продається неофіційно і коштує від 72 000 до 96 500 доларів.

Китайський електромобіль HiPhi Z має понад 5 м у довжину і вирізняється агресивним рубаним дизайном у стилістиці кіберпанк. Авто не має заднього скла, а задні двері за допомогою електроприводу відкриваються проти руху. Також встановлені спеціальні діодні панелі, на які можна виводити різноманітні зображення чи написи.

Салон HiPhi Z оздоблений шкірою, алькантарою та алюмінієм. Усі покази виводяться на великий поворотний тачскрін. Модель випускали у версіях на 4 та 5 місць. Сидіння мають електроприводи і масаж, в салоні – панорамний дах, вбудований відеореєстратор та система напівавтономного руху.

До речі HiPhi Z мав стати черговим “вбивцею Тесли”

Новий HiPhi Z оснащений повнопривідною установкою на 672 к. с. крутним моментом 800 Нм. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Батарея ємністю 120 кВт*год забезпечує запас ходу в 705 км. Крім того, китайський електромобіль оснащений пневмопідвіскою та керованими задніми колесами.