Мэр Киева Виталий Кличко уволил Александра Нимаса с должности директора КП "Киевтранспарксервис", которое отвечает за парковки в столице.

Советник мэра Киева Максим Бахматов по этому поводу написал в Facebook, что было бы хорошо еще начать уголовное расследование в отношении Нимаса.

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В комментариях Бахматов отметил, что "то, что он (Нимас, – ред.) коррупционер, должны доказать специальные органы", а у советника Кличко нет таких полномочий.

По словам Бахматова, он может лишь "выгонять неэффективных и строить эффективные прозрачные конструкции".

По данным издания "Хмарочос", за время пребывания на посту Нимаса неоднократно обвиняли в недобропорядочности, а по состоянию на февраль 2020 года КП "Киевтранспарксервис" получил до 50 судебных исков.

Временным исполняющим обязанности руководителя "Киевтранспарксервиса" назначили заместителя директора предприятия по юридическим вопросам Татьяна Ларину.

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