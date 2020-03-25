Мер Києва Віталій Кличко звільнив Олександра Німаса з посади директора КП "Київтранспарксервіс", яке відповідає за паркування у столиці.

Радник мера Києва Максим Бахматов з цього приводу написав у Facebook, що було би добре ще розпочати кримінальне розслідування щодо Німаса.

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У коментарях Бахматов зазначив, що "те, що він (Німас, – ред.) корупціонер, мають довести спеціальні органи", а у радника Кличка немає таких повноважень.

За словами Бахматова, він може лиш "виганяти неефективних і будувати ефективні прозорі конструкції".

За даними видання "Хмарочос", за час перебування на посаді Німаса неодноразово звинувачували в недоброчесності, а станом на лютий 2020 року КП "Київтранспарксервіс" отримало до 50 судових позовів.

Тимчасовим виконувачем обов’язків керівника "Київтранспарксервісу" призначили заступника директора підприємства з юридичних питань Тетяна Ларіну.

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