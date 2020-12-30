Компания Old Car Expo объявила об открытии своего музея ретроавтомобилей в Киеве. Экспозицию ретротехники комплектовали в течение нескольких лет, в нее попали действительно уникальные экземпляры.

Наконец в Киеве будет свой автомобильный музей, ведь Днепре, Львове и Запорожье подобные экспозиции уже существуют.

Работа по организации киевского музея велась энтузиастами и профессионалами ретродвижения три года, и наконец было официально объявлено об открытии в 2021 году.

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Экспозиция состоит из нескольких десятков автомобилей – как отечественных, так и иностранного производства. Все они принадлежат украинским коллекционерам, причем не только киевлянам. Каждая отобранная машина представляет определенный этап автомобильной истории. Все машины находятся в аутентичном виде и технически исправны, на ходу. Причем некоторые экземпляры проходили реставрацию специально для музея.

В просторном павильоне нашлось место и представителям народного компакт-класса, и правительственным лимузинам с историей службы в гаражах особого назначения.

Отдельно сформирована коллекция мотоциклов, среди них много уникальных моделей Киевского мотозавода.

При музее Old Car Expo будет работать кофейня и магазин, где можно будет приобрести сувениры и аутентичные символы автомобилизации прошлых лет. Для самых любознательных посетителей предусмотрены экскурсии с опытным гидом. Локация киевского музея Old Car Expo – в районе метро “Академгородок”, о дате открытия будет сообщено дополнительно.

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