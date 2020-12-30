Компанія Old Car Expo оголосила про відкриття свого музею ретроавтомобілів в Києві. Експозицію ретротехніки комплектували протягом кількох років, до неї потрапили справді унікальні екземпляри.

Нарешті у Києві буде свій автомобільний музей, адже Дніпрі, Львові та Запоріжжі подібні експозиції вже існуюють.

Робота з організації київського музею велась ентузіастами і професіоналами ретроруху три роки, і нарешті було офіційно оголошено про відкриття у 2021 році.

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Експозиція складається з кількох десятків автомобілів – як вітчизняних, так і іноземного виробництва. Всі вони належать українським колекціонерам, причому не лише киянам. Кожна відібране авто представляє певний етап автомобільної історії. Всі машини перебувають в первісному вигляді та технічно справні, на ходу. Причому деякі екземпляри проходили реставрацію спеціально для музею.

В просторому павільйоні знайшлося місце як представникам народного компакт-класу, так і урядовим лімузинам з історією служби у гаражах особливого призначення.

Окремо сформована колекція мотоциклів, серед них багато унікальних моделей Київського мотозаводу.

У музеї Old Car Expo працюватиме кав’ярня і магазин, де можна буде придбати сувеніри та символи автомобілізації минулих років. Для найбільш допитливих відвідувачів передбачено екскурсії з досвідченим гідом. Локація київського музею Old Car Expo – в районі метро “Академмістечко”, про дату відкриття буде повідомлено додатково.

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