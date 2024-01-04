Для безопасности и комфорта пассажиров во время ожидания транспорта столичное коммунальное предприятие "Киевпастранс" закупит и установит на остановках три десятка стеклянных павильонов.

По условиям тендера, объявленного на Prozorro, металлокаркасные сооружения со стеклянными боковыми и задней стенками и крышей из такого же материала должны быть установлены в течение нынешнего года. Завершение контракта планируется не позднее декабря.

Это будут разноразмерные малые объекты. Заказывается 25 павильонов с четырехметровой длиной и еще четыре – шестиметровые. Внутри должны быть деревянные скамейки, где пассажиры смогут переждать непогоду.

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Правда, указанные размеры этих объектов от дождя практически не спасут, поскольку часть водяных потоков и порывы ветра будут залетать внутрь. Чисто символическая защита.

Кроме этого утром, днем и вечером стеклянное покрытие не будет защищать от солнечных лучей сбоку, сверху или сзади.

И самое главное: не следует забывать, что в период ракетно-шахетных атак стеклянные павильоны становятся объектом повышенной опасности. Опыт уже показал, что взрывной волной большие и малые стеклянные осколки разносит на десятки метров. Они станут уязвимыми элементами для тех, кто спешит в укрытие или упал на землю в пережидании опасности.

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По мнению аналитиков, за выделенные на это 8 371 868 гривен лучше было бы заказать пусть меньшее количество, но более практичных для нынешнего неспокойного времени павильоны из бетона, где пассажиры могли бы найти временное убежище во время тревоги. А так – это деньги на ветер да еще и с угрозой для жизни людей.

Использованы иллюстративные фото из открытых источников