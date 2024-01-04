Задля безпеки і комфорту пасажирів під час очікування транспорту столичне комунальне підприємство "Київпастранс" закупить і встановить на зупинках три десятки скляних павільйонів.

За умовами тендеру, оголошеного на Prozorro, металокаркасні споруди зі скляними бічними та задньою стінками і дахом з такого ж матеріалу мають бути встановлені протягом нинішнього року. Завершення контракту планується не пізніше грудня.

Це будуть різнорозмірні малі об’єкти. Замовляється 25 павільйонів з чотириметровою довжиною та ще чотири – шестиметрові. Всередині мають бути дерев’яні лави, де пасажири зможуть перечекати негоду.

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Щоправда, вказані розміри цих об’єктів від дощу практично не врятують, оскільки частина водяних потоків та пориви вітру залітатимуть всередину. Чисто символічний захист.

Окрім цього зранку, вдень та надвечір скляне покриття не захищатиме від сонячного проміння збоку, зверху чи ззаду.

І найголовніше: не слід забувати, що в період ракетно-шахедних атак скляні павільйони стають об’єктом підвищеної небезпеки. Досвід вже показав, що вибуховою хвилею великі та малі скляні уламки розносить на десятки метрів. Вони стануть вразливими елементами для тих, хто поспішає в укриття чи впав додолу в перечікуванні небезпеки.

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На думку аналітиків, за виділені на це 8 371 868 гривень краще було б замовити хай меншу кількість, але більш практичних для нинішнього неспокійного часу павільйони з бетону, де пасажири могли б знайти тимчасовий притулок під час тривоги. А так – це гроші на вітер та ще й з загрозою для життя людей.

Використано ілюстративні фото з відкритих джерел