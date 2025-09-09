В Киеве возле железнодорожного вокзала открыли дорогостоящий паркинг

Паркинг имеет только 69 паркомест, чего явно недостаточно для такого нагруженного транспортного узла как железнодорожный вокзал. Среди этого количества, есть выделенные места для людей с инвалидностью и планируется установка зарядок для электрокаров, пишет канал Пассажиры Киева.

Паркинг оборудован 2 заездами и 2 выездами со шлагбаумами. Оплата возможна как безналично, так и наличными через терминал. Сутки парковки стоит 320 гривен, ночная - 240 гривен. Час – 80 гривен.

80 грн в час – достаточно высокий тариф, который сопоставим с ценой парковки в частных паркингах в центре города. На “коммунальных паркоместах” на улице Вокзальной, на которых парковка должна быть бесплатной как минимум до конца военного положения, городские власти взимают с граждан по 35 гривен за час парковки.