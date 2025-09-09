У Києві біля залізничного вокзалу запрацював дорогий паркінг

Паркінг має лише 69 паркомісць, чого явно недостатньо для такого навантаженого транспортного вузла як залізничний вокзал. Серед цієї кількості є виділені місця для людей з інвалідністю та планується встановлення зарядок для електрокарів, пише канал Пасажири Києва.

Паркінг має 2 заїзди і 2 виїзди зі шлагбаумами. Оплата можлива як безготівково, так і готівкою через термінал. Доба паркування коштує 320 гривень, нічне - 240 гривень. Година – 80 гривень.

80 грн за годину – достатньо високий тариф, який співставний з ціною паркування в приватних паркінгах в центрі міста. На “комунальних паркомісцях” на вулиці Вокзальній, на яких паркування має бути безкоштовним як мінімум до кінця воєнного стану, міська влада стягує з громадян по 35 гривень за годину паркування.