В Киеве закупили шины для коммунального транспорта по завышенным ценам

По мнению детективов столичного Бюро экономической безопасности, шины общественного транспорта мегаполиса отличаются от аналогичной комплектации пассажирских машин в Днепре, Одессе или Харькове разве что ценой. Все остальное – один в один.

На этом основании детективы территориального управления провели досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего должностного лица коммунального предприятия "Київпастранс". Дело завершено и направлено в суд.

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В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица в сговоре с представителем частного предприятия организовали закупку пневматических шин по завышенным ценам.

Выяснено, что нанесенный коммунальному предприятию ущерб обошелся громаде столицы не в несколько сотен тысяч гривен, а в пять миллионов гривен.

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По результатам досудебного расследования одному из бывших должностных лиц предприятия сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Судьбу чиновника и технологию компенсации нанесенного столичной громаде ущерба дальше будет решать суд.