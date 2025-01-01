В Києві закупили шини для комунального транспорту за завищеними цінами

На думку детективів столичного Бюро економічної безпеки, шини громадського транспорту мегаполіса відрізняються від аналогічної комплектації пасажирських машин у Дніпрі, Одесі чи Харкові хіба що ціною. Все інше – один в один.

На цій підставі детективи територіального управління провели досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього посадовця комунального підприємства «Київпастранс». Справу завершено й скеровано до суду.

Читайте також У столиці закупили турецькі автобуси за 18,6 мільйона євро

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи у змові з представником приватного товариства організували закупівлю пневматичних шин за завищеними цінами.

З’ясовано, що завданий комунальному підприємству збиток обійшовся громаді столиці не в кілька сотень тисяч гривень, а в п’ять мільйонів гривень.

Читайте також Киян і гостей будуть возити не українські, а турецькі автобуси: названа причина

За результатами досудового розслідування одному з колишніх посадовців підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Долю посадовця та технологію компенсації завданих столичній громаді збитків далі вирішуватиме суд.