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В Києві закупили шини для комунального транспорту за завищеними цінами

Київські автобуси та тролейбуси комунального підприємства "Київпастранс" їздять на дуже дорогих шинах, хоча від звичайних коліс вони мало чим відрізняються.
Громадський транспорт столиці "взули" шинами підвищеної вартості - Auto24

ФОТО: Київпастранс|

Благополуччя посадовців КП "Київпастранс" трималося на шинах

Валентин Ожго
logo24 липня, 10:20
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На думку детективів столичного Бюро економічної безпеки, шини громадського транспорту мегаполіса відрізняються від аналогічної комплектації пасажирських машин у Дніпрі, Одесі чи Харкові хіба що ціною. Все інше – один в один.

На цій підставі детективи територіального управління провели досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього посадовця комунального підприємства «Київпастранс». Справу завершено й скеровано до суду.

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У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи у змові з представником приватного товариства організували закупівлю пневматичних шин за завищеними цінами.

З’ясовано, що завданий комунальному підприємству збиток обійшовся громаді столиці не в кілька сотень тисяч гривень, а в п’ять мільйонів гривень.

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За результатами досудового розслідування одному з колишніх посадовців підприємства повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Долю посадовця та технологію компенсації завданих столичній громаді збитків далі вирішуватиме суд.

#Новини #Шини #Перевезення #Законодавство