На 19 улицах Киева возобновлено действие знаков "Стоянка запрещена". Во время новогодних праздников ограничение парковки было отменено.
"С сегодняшнего дня в центре Киева действует обычная схема парковки. Мы восстанавливаем действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена". То есть машины, как правило, не разрешается оставлять на 19-ти локациях, где это можно было делать во время новогодне-рождественских праздников", – говорится на официальной странице "Центра организации дорожного движения".
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- улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской)
- улица Михайловская
- улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала)
- улица Стрелецкая
- улица Золотоворотская
- переулок Рыльский
- переулок Георгиевский
- улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара)
- улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара до Владимирской)
- улица Прорезная
- улица Бориса Гринченко
- переулок Тараса Шевченко
- улица Софиевская
- улица Аллы Тарасовой
- переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской)
- улица Малая Житомирская
- улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4)
- улица Костельная
- улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).
Парковаться в этих местах можно было только с 24 декабря по 7 января в свя связи с массовыми гуляниями, проходивших рядом.
"Поэтому просим всех соблюдать правила и оставлять автомобили на платных площадках или там, где это разрешено. От этого зависит безопасность дорожного движения и порядок на дорогах", – говорится в сообщении “Центра организации дорожного движения”.
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