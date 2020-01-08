На 19 улицах Киева возобновлено действие знаков "Стоянка запрещена". Во время новогодних праздников ограничение парковки было отменено.

"С сегодняшнего дня в центре Киева действует обычная схема парковки. Мы восстанавливаем действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена". То есть машины, как правило, не разрешается оставлять на 19-ти локациях, где это можно было делать во время новогодне-рождественских праздников", – говорится на официальной странице "Центра организации дорожного движения".

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  • улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской)
  • улица Михайловская
  • улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала)
  • улица Стрелецкая
  • улица Золотоворотская
  • переулок Рыльский
  • переулок Георгиевский
  • улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара)
  • улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара до Владимирской)
  • улица Прорезная
  • улица Бориса Гринченко
  • переулок Тараса Шевченко
  • улица Софиевская
  • улица Аллы Тарасовой
  • переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской)
  • улица Малая Житомирская
  • улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4)
  • улица Костельная
  • улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).


Парковаться в этих местах можно было только с 24 декабря по 7 января в свя связи с массовыми гуляниями, проходивших рядом.

"Поэтому просим всех соблюдать правила и оставлять автомобили на платных площадках или там, где это разрешено. От этого зависит безопасность дорожного движения и порядок на дорогах", – говорится в сообщении “Центра организации дорожного движения”.

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