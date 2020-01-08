На 19 улицах Киева возобновлено действие знаков "Стоянка запрещена". Во время новогодних праздников ограничение парковки было отменено.

"С сегодняшнего дня в центре Киева действует обычная схема парковки. Мы восстанавливаем действие 104 дорожных знаков "Стоянка запрещена". То есть машины, как правило, не разрешается оставлять на 19-ти локациях, где это можно было делать во время новогодне-рождественских праздников", – говорится на официальной странице "Центра организации дорожного движения".

Читайте также: Полиция не сможет штрафовать водителей за парковку на местах для зарядки "электрокаров"

улица Большая Житомирская (от Олеся Гончара до Владимирской)

улица Михайловская

улица Олеся Гончара (от Большой Житомирской до Ярославова Вала)

улица Стрелецкая

улица Золотоворотская

переулок Рыльский

переулок Георгиевский

улица Рейтарская (от Золотоворотской до Олеся Гончара)

улица Ярославов Вал (от Олеся Гончара до Владимирской)

улица Прорезная

улица Бориса Гринченко

переулок Тараса Шевченко

улица Софиевская

улица Аллы Тарасовой

переулок Михайловский (от улицы Софиевской до улицы Михайловской)

улица Малая Житомирская

улица Трехсвятительская (от Крещатика до Трехсвятительской, 4)

улица Костельная

улица Владимирская (от Большой Житомирской до Десятинного переулка и от улицы Богдана Хмельницкого до Прорезной).



Парковаться в этих местах можно было только с 24 декабря по 7 января в свя связи с массовыми гуляниями, проходивших рядом.

"Поэтому просим всех соблюдать правила и оставлять автомобили на платных площадках или там, где это разрешено. От этого зависит безопасность дорожного движения и порядок на дорогах", – говорится в сообщении “Центра организации дорожного движения”.

Также интересно: В центре Киева невозможно оплатить парковку: собственный опыт