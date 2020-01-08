На 19 вулицях Києва відновлена дія знаків "Стоянка заборонена". Під час новорічних свят обмеження паркування було скасовано.

"Відсьогодні в центрі Києва діє звичайна схема паркування. Ми відновлюємо дію 104 дорожніх знаків "Стоянка заборонена". Тобто автівки, як зазвичай, не дозволяється лишати на 19-ти локаціях, де це можна було робити під час новорічно-різдвяних святкувань", сказано на офіційній сторінці "Центр організації дорожнього руху".

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  • вулиця Велика Житомирська (від Олеся Гончара до Володимирської)
  • вулиця Михайлівська
  • вулиця Олеся Гончара (від Великої Житомирської до Ярославового Валу)
  • вулиця Стрілецька
  • вулиця Золотоворітська
  • провулок Рильський
  • провулок Георгіївський
  • вулиця Рейтарська (від Золотоворітської до Олеся Гончара)
  • вулиця Ярославів Вал (від Олеся Гончара до Володимирської)
  • вулиця Прорізна
  • вулиця Бориса Грінченка
  • провулок Тараса Шевченка
  • вулиця Софіївська
  • вулиця Алли Тарасової
  • провулок Михайлівський (від вулиці Софіївської до вулиці Михайлівської)
  • вулиця Мала Житомирська
  • вулиця Трьохсвятительська (від Хрещатика до Трьохсвятительської, 4)
  • вулиця Костьольна
  • вулиця Володимирська (від Великої Житомирської до Десятинного провулку та від вулиці Богдана Хмельницького до Прорізної).

Паркуватися в цих місцях можна було лише з 24 грудня до 7 січня у зв׳язку із масовими гуляннями, що проходили поруч.

"Тож просимо всіх дотримуватися правил та лишати авто на платних майданчиках чи там, де це дозволено. Від цього залежить безпека дорожнього руху і порядок на дорогах", сказано в повідомлені Центра організації дорожнього руху.

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