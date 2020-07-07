На Киевщине за месяц патрульные обнаружили 6 507 нарушений ПДД совершенных водителями и пешеходами.

С 1 по 30 июня на территории области проходил комплекс профилактических мероприятий по усилению контроля за безопасностью дорожного движения, с целью снижения уровня травматизма в ДТП.

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Самыми многочисленными нарушениями, которые зафиксировали полицейские стали:

1026 – превышений установленных ограничений скорости движения транспортных средств (ч. 1 и ч. 3 ст. 122 Куоап);

302 – водителя транспортных средств, управляющих с признаками опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции (ст. 130 КУоАП);

135 – нарушений ПДД пешеходами (ст. 127 Куоап);

26 – нарушений правил проезда пешеходных переходов (ч. 1 ст. 122 Куоап).

Кроме того, патрульными отдела безопасности дорожного движения проводится осмотр улично-дорожной сети, с целью выявления недостатков в организации безопасности дорожного движения. Сейчас полицейские обследовали 132 участка дорог. В 40 случаях обнаружены существенные недостатки, относительно чего балансодержателям направлено 85 требований и информаций.

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