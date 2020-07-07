На Київщині за місяць патрульні виявили 6507 порушень ПДР вчинених водіями та пішоходами.

З 1 по 30 червня на території області проходив комплекс профілактичних заходів із посилення контролю за безпекою дорожнього руху, з метою зниження рівня травматизму в автопригодах.

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Найчисельнішими порушеннями, які зафіксували поліцейські стали:

1026 — перевищень встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів (ч. 1 та ч. 3 ст. 122 КУпАП);

302 — водія транспортних засобів, що керують з ознаками сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (ст. 130 КУпАП);

135 — порушень ПДР пішоходами (ст. 127 КУпАП);

26 — порушень правил проїзду пішохідних переходів (ч. 1 ст. 122 КУпАП).

Окрім того, патрульними відділу безпеки дорожнього руху проводиться огляд вулично-шляхової мережі, з метою виявлення недоліків у організації безпеки дорожнього руху. Наразі поліцейські обстежили 132 ділянки доріг. У 40 випадках виявленні суттєві недоліки, стосовно чого балансоутримувачам направлено 85 вимог та інформацій.

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