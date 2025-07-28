В Китае появился электромобиль всего за 4800 долларов

Как отмечает CarNewsChina, обновленный Pony – это трехрядный электрический четырехместный хэтчбек с квадратным профилем кузова. Теперь он имеет 5 вариантов исполнения с запасом хода до 222 км по циклу CLTC. Автомобиль получил новые цвета кузова, хотя общий дизайн не изменился.

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Передняя часть декоративными элементами нижней решетки радиатора. Профиль имеет белые зеркала и белый молдинг на дверях. Дизайн задней части повторяет стиль передней части, создавая целостную визуальную идентичность. Размеры автомобиля составляют 3000/1510/1630 мм (длина/ширина/высота) с колесной базой 1953 мм.

В салоне обновление 10,1-дюймовый интеллектуальный экран центрального управления (в высших комплектациях), функцию ключа Bluetooth для смартфона, пассивный доступ, обновление развлекательной системы OTA, интеллектуального помощника DeepSeek.

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Pony использует один электромотор на задней оси на 30 кВт (42 л.с.) и 90 Нм крутящего момента, питающийся от батареи емкостью 18,11 кВт-ч. Интересно, что сначала автомобиль представили в прошлом году с двигателем на 20 кВт (28 л.с.) и запасом хода до 122 км. Однако, он имел меньшую стоимость – всего 28 900 юаней, то есть 4000 долларов.