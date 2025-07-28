В Китаї з’явився електромобіль всього за 4800 доларів

Як зазначає CarNewsChina, оновлений Pony – це трирядний електричний чотиримісний хетчбек з квадратним профілем кузова. Тепер він має 5 варіантів виконання з запасом ходу до 222 км за циклом CLTC. Автівка отримала нові кольори кузова, хоча загальний дизайн не змінився.

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Передня частина декоративними елементами нижньої решітки радіатора. Профіль має білі дзеркала та білий молдинг на дверцятах. Дизайн задньої частини повторює стиль передньої частини, створюючи цілісну візуальну ідентичність. Розміри автомобіля становлять 3000/1510/1630 мм (довжина/ширина/висота) з колісною базою 1953 мм.

В салоні оновлення 10,1-дюймовий інтелектуальний екран центрального керування (у вищих комплектаціях), функцію ключа Bluetooth для смартфона, пасивний доступ, оновлення розважальної системи OTA, інтелектуального помічника DeepSeek.

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Pony використовує один електромотор на задній осі на 30 кВт (42 к.с.) та 90 Нм крутного моменту, що живиться від батареї ємністю 18,11 кВт-год. Цікаво, що спершу автомобіль представили торік з двигуном на 20 кВт (28 к.с.) та запасом ходу до 122 км. Проте, він мав меншу вартість – всього 28 900 юанів, тобто 4000 доларів.