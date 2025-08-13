В Китае уже каждый четвертый тяжелый грузовик электрофицирован: инфографика

Статистика включает широкую категорию транспортных средств, известную как "транспортные средства на новой энергии" (NEV). Это не только грузовики на аккумуляторных батареях, но и на водородном топливе и дизельно-электрические грузовики с подзарядкой от сети, также известные как подзаряжаемые гибриды.

Американский Институт энергетической экономики и финансового анализа (IEEAF) отмечает, что электрические автомобили всех типов в первой половине 2025 года достигли почти 22% внутреннего рынка, по сравнению с 8,6% за аналогичный период 2024 года. Операторы автопарков тяжелых транспортных средств (HDV) охотно переходят на электрические альтернативы из-за более низкой стоимости владения – в среднем на 10-26% по сравнению с дизельными моделями.

Победным стал июнь 2025 года: продажи тяжелых грузовиков NEV в Китае доведены до 18 007 единиц. Это самый высокий показатель в истории внутреннего рынка, которым достигнуто 25% общих объемов сбыта тяжелых грузовиков.

Поэтому, в июне каждый четвертый проданный в Китае тяжелый грузовик имел электрический двигатель. Кроме того, в июне поставки электрических грузовиков значительно превысили поставки грузовиков с ДВС, что годами имели огромную популярность в Китае.

Достойная удивления диаграмма сбыта тяжелых грузовиков NEV на новых энергоносителях за первые шесть месяцев 2025 года относительно предыдущих календарных периодов. Инфографика: cvworld.cn

Прослеживается интересная тенденция. Поскольку электрические, водородные и гибридные автомобили получили 25-процентную долю рынка, то доля автомобилей с ДВС упала до 20 процентов. Это объясняется тем, что клиенты все чаще переходят на электромобили.

Учитывая такой темп, эксперты начинают разрабатывать все более смелые теории. По их оценкам, в течение следующих трех лет электромобили могут достичь от 50 до даже 80 процентов конкурентного китайского рынка, подвинув с рейтинговых позиций грузовики с ДВС.