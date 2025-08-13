У Китаї вже кожна четверта важка вантажівка електрифікована: інфографіка

Статистика включає широку категорію транспортних засобів, відому як "транспортні засоби на новій енергії" (NEV). Це не лише вантажівки на акумуляторних батареях, але й на водневому паливі та дизельно-електричні вантажівки з підзарядкою від мережі, також відомі як підзаряджувальні гібриди.

Американський Інститут енергетичної економіки та фінансового аналізу (IEEAF) зазначає, що електричні автомобілі всіх типів у першій половині 2025 року досягли майже 22% внутрішнього ринку, порівняно з 8,6% за аналогічний період 2024 року. Оператори автопарків важких транспортних засобів (HDV) охоче переходять на електричні альтернативи через нижчу вартість володіння – в середньому на 10-26% порівняно з дизельними моделями.

Переможним став червень 2025 року: продажі важких вантажівок NEV у Китаї доведено 18 007 одиниць. Це найвищий показник в історії внутрішнього ринку, яким досягнуто 25% загальних обсягів збуту важких вантажівок.

Відтак, у червні кожна четверта продана в Китаї важка вантажівка мала електричний двигун. Окрім того, у червні постачання електричних вантажівок значно перевищили постачання вантажівок з ДВЗ, що роками мали величезну популярність у Китаї.

Гідна подиву діаграма збуту важких вантажівок NEV на нових енергоносіях за перші шість місяців 2025 року відносно попередніх календарних періодів. Інфографіка: cvworld.cn

Прослідковується цікава тенденція. Оскільки електричні, водневі та гібридні автомобілі здобули 25-відсоткову частку ринку, то частка автомобілів з ДВЗ впала до 20 відсотків. Це пояснюється тим, що клієнти все частіше переходять на електромобілі.

Враховуючи такий темп, експерти починають розробляти дедалі сміливіші теорії. За їх оцінками, протягом наступних трьох років електромобілі можуть досягти від 50 до навіть 80 відсотків конкурентного китайського ринку, посунувши з рейтингових позицій вантажівки з ДВЗ.