В Корее навигационные карты превратили в игру, приучающую к безопасному вождению

Как известно, каждая страна стремится сделать дорожное движение безопасным. Некоторые вводят строгие ограничения скорости и высокие штрафы за их нарушение, тогда как другие внедряют технологии безопасности в самих авто. Однако, как пишет Carscoops, Южная Корея имеет свою собственную стратегию, которая, как утверждается, помогла избежать более 30 000 аварий.

Tmap – самое распространенное навигационное приложение в стране, утверждает, что его “Оценка вождения” помогла предотвратить 31 366 аварий между 2018 и 2020 годами. Эта цифра взята из внутренней модели, которая сравнивает уровень аварийности водителей с высокими и низкими баллами. Эти баллы считают следующим образом: на гаджетах с установленным приложением отслеживают ускорения, торможения, маневры и соблюдение требований скоростного режима.

Если водитель движется согласно правилам дорожного движения – на его профиль начисляют баллы, которые можно превратить в скидки на страхование или подарочные кредиты. В конце 2024 года Tmap сообщил о 19 миллионах участников, более 10 миллионов из которых получили вознаграждения. Интересно то, что другие корейские навигационные приложения последовали этой механике и ввели подобные оценки. Кроме того, они являются публичными.

“Это одно из немногих соревнований, где все выигрывают от повышения баллов. Более безопасное вождение снижает риск аварий, страховщики экономят на страховых выплатах, а водители экономят деньги. Это редкое совпадение интересов..”, - сказал Чун Чжи Йон из Корейского научно-исследовательского института страхования. Как и в случае со всеми технологиями, безопасность имеет серьезную оговорку: конфиденциальность.

Сбор и обмен данными о поведении водителя является не уникальным явлением для Кореи. В США такие фирмы, как LexisNexis, и автопроизводители, как GM, оказались в судах из-за того, что данные о вождении, собранные через аналогичные программы, передавались страховщикам. Более безопасные дороги – это универсальная цель, и подобные решения подталкивают водителей к лучшим привычкам. В то же время цена этого прогресса, передача потенциально конфиденциальных данных, остается открытым вопросом.