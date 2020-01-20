Тирасполь перекрывает границу Украины с Молдовой. Запрет на пересечение границы касается физических и юридических лиц, а также автотранспорта, выполняющего международные пассажирские перевозки, и автомобилей с молдавскими номерами.

Как сообщает издание Newsmaker, запрет вступит в силу 24 января. В решении Совета безопасности Приднестровья говорится, что эта мера принята в ответ на введенный 10 января молдавскими властями запрет на пересечение границы автомобилям с приднестровскими номерами.

Читайте также: По Киеву ездит внедорожник "на бляхах" за миллион долларов: фото

"В ответ с 24 января вводятся ограничения на пересечение государственной границы Приднестровья и Украины для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в Молдове", – заявили в МИД Приднестровья.

Тирасполь, который считает это нарушением протокола о взаимном признании документов, обещает снять ограничения, как только то же самое сделает Кишинев.

В свою очередь Украина с апреля перестанет пропускать через свою границу автомобили с номерами Приднестровья. Об этом в ходе брифинга в понедельник сообщил премьер-министр Молдовы Ион Кику.

"Наши украинские коллеги проинформировали, что с 1 апреля они перестанут пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами", – сказал Кику, призвав жителей левого берега Днестра легализовать свой транспорт с помощью специального номерного знака, который был ранее совместно разработан Кишиневом и Тирасполем. По словам Кику, большинство автомобилистов уже воспользовались этой возможностью.

Читайте также: Украинский пенсионер создал стильный электромобиль за 1300 евро