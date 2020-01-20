Тирасполь перекриває кордон України з Молдовою. Заборона на перетин кордону стосується фізичних і юридичних осіб, а також автотранспорту, що виконує міжнародні пасажирські перевезення, та автомобілів з молдавськими номерами.

Як повідомляє видання Newsmaker, заборона набуде чинності 24 січня. У рішенні Ради безпеки Придністров’я йдеться, що цей захід прийнятий у відповідь на введений 10 січня молдавською владою заборону перетинати кордон автомобілів з придністровськими номерами.

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"У відповідь з 24 січня вводяться обмеження на перетин державного кордону Придністров’я і України для всіх типів транспортних засобів, зареєстрованих в Молдові", — заявили в МЗС Придністров’я.

Тирасполь, який вважає це порушенням протоколу про взаємне визнання документів, обіцяє зняти обмеження, як тільки те ж саме зробить Кишинів.

У свою чергу Україна з квітня перестане пропускати через свій кордон автомобілі з номерами Придністров’я. Про це в ході брифінгу в понеділок повідомив прем’єр-міністр Молдови Іон Кику.

"Наші українські колеги проінформували, що з 1 квітня вони перестануть пропускати через кордон автомобілі з придністровськими номерами", — сказав Кику, закликавши жителів лівого берега Дністра легалізувати свій транспорт за допомогою спеціального номерного знака, який був раніше спільно розроблений Кишиневом і Тирасполем. За словами Кику, більшість автомобілістів вже скористалися цією можливістю.

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