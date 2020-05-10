Во имя науки, конечно!

Фразеологизм “британские ученые” уже давно стал синонимом “исследователей нелепых вещей”, но разработки ученых Ford Europe, хотя и несколько странные, имеют перед собой конкретную и вполне практическую цель: создать защиту для лакокрасочного покрытия автомобилей.

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Фаза исследований и разработок включает больше работы, чем кажется. Например, Ford испытывает краску новых автомобилей на устойчивость к птичьему помету. А чтобы не ловить птиц на улице для своих экспериментов, ученым пришлось разработать искусственный аналог птичьего помета.

Панели корпуса автомобиля опрыскивают смесью фосфорной кислоты и мыльного раствора, а также синтетической пыльцой, после чего выдерживают в печах при температуре 60-80°C. Это позволяет проверить, как тот или иной состав лакокрасочного покрытия противостоит сильнодействующему реагенту природного происхождения.

“Поскольку в настоящее время большинство автомобилей стоят припаркованными, а их владельцы остаются дома, вероятно, птицы оставят после себя гораздо больше следов, чем обычно. И наши клиенты могут быть уверены, что краска на их автомобилях не пострадает”, – заявил главный менеджер с покрасочных работ Ford Europe, Энд Тьериг.

Кроме того, что панели кузова проверяют на противостояние отходам птиц, Ford проводит другие эксперименты с краской, которые повторяют экстремальные погодные условия, от низкой температуры к высокой влажности, пятен соли и горючего. В ходе одного из таких испытаний, образцы краски бомбардировали ультрафиолетовым светом в течение 6000 часов (250 дней) в лаборатории, чтобы имитировать то, что делает солнце для краски в самых ярких уголках планеты.

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