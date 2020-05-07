Новая система выводит высококачественное изображение с камер мониторинга слепых зон на приборную панель.

Kia раскрыла детали о своей передовой технологии мониторинга слепых зон, что входит в список оснащения нового внедорожника Kia Sorento.

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Sorento – это первый автомобиль Kia в Европе, который предложил эту усовершенствованную систему помощи, во время движения автомобиля. В каталогах марки новая система будет обозначена, как Blind-Spot View Monitor (BVM). Она реализована на цифровом 12,3-дюймовом мониторе панели приборов Supervision.

Фото: система видеомониторинга слепых зон для нового Kia Sorento / Kia

На TFT-LCD дисплей с разрешением 1920x720 пикселей, выводится изображение с камер, расположенных на внешних зеркалах машины. Система мониторинга связана с сигналами поворота автомобиля, а поставляться будет только в комплексе с системой помощи при парковке Surround View Monitor.

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