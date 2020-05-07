Нова система виводить високоякісне зображення з камер моніторингу сліпих зон на приладову панель.

Kia розкрила деталі про свою передову технологію моніторингу сліпих зон, що входить у список оснащення нового позашляховика Kia Sorento.

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Sorento – це перший автомобіль Kia в Європі, який запропонував цю вдосконалену систему допомоги, під час руху автомобіля. У каталогах марки нова система буде позначена, як Blind-Spot View Monitor (BVM). Вона реалізована на цифровому 12,3-дюймовому моніторі панелі приладів Supervision.

Фото: система відеомоніторингу сліпих зон для нового Kia Sorento / Kia

На TFT-LCD дисплей, з розподільчою здатністю 1920x720 пікселів, виводиться зображення з камер, розташованих на зовнішніх дзеркалах машини. Система моніторингу пов’язана з сигналами поворота автомобіля, а поставлятись буде тільки в комплексі системою допомоги при паркуванні Surround View Monitor.

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