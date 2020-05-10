В ім'я науки, звісно!

Фразеологізм “британські вчені” вжа давно став синонімом “дослідників безглуздих речей”, але розробки науковців Ford Europe, хоча й дещо дивні, мають перед собою конкретну і цілком практичну ціль: створити захист для лакофарбового покриття автомобілів.

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Фаза досліджень та розробок включає більше роботи, ніж здається. Наприклад, Ford випробовує фарбу нових автомобілів на стійкість до пташиного посліду. А щоб не ловити птахів на вулиці для своїх експериментів, науковцям довелось розробити штучний аналог пташиного посліду.

Панелі корпусу автомобіля обприскують сумішшю фосфорної кислоти та мильного розчину, а також синтетичним пилком, після чого витримують у печах при температурі 60-80 ° C. Це дозволяє перевірити, як той чи інший склад лакофарбового покриття протистоїть сильнодіючому реагенту природного походження.

“Оскільки в даний час більшість автомобілів стоять припаркованими, а їх власники залишаються вдома, ймовірно, птахи залишать по собі набагато більше слідів, ніж зазвичай. Та наші клієнти можуть бути певними, що фарба на їх автомобілях не постраждає”, – заявив головний менеджер з фарбувальних робіт Ford Europe, Енд Тьєріг.



Окрім того, що панелі кузову перевіряють на протистояння відходам птахів, Ford проводить інші експерименти з фарбою, які повторюють екстремальні погодні умови, від низької температури до високої вологості, плям солі та пального. В ході одного з таких випробувань, зразки фарби бомбардували ультрафіолетовим світлом протягом 6000 годин (250 днів) в лабораторії, щоб імітувати те, що робить сонце для фарби в найяскравіших куточках планети.

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