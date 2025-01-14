В Латвии запретят автоперекупщиков

По сей день подобное ограничение также есть, но оно касается автомобилей не старше 5 лет. Согласно Закону "О дорожном движении", такая практика распространяется на сделки с легковым или грузовым автомобилем не старше пяти лет, если он приобретен в другой стране ЕС и зарегистрирован в Латвии.

Как пишет LSM.LV, при регистрации транспортного средства Управление безопасности дорожного движения (CSDD) передает информацию о транспортном средстве в Государственную службу доходов и сборов (ГСЧС) и одновременно регистрирует запрет отчуждения. Для юридических лиц запрет действует 15 дней, для физических – 30. Если в течение этого времени не введены специальные меры, запрет автоматически снимается.

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Теперь Минфин предложил распространить эту норму на автомобили не старше 10 лет. Правительство такую инициативу поддержало.

В LSM напомнили, что впервые такие ограничения были введены два года назад. Тогда юридические лица при покупке автомобилей начали привлекать физических лиц, чтобы избежать уплаты налога, чем нанесли ущерб бюджету.

Сейчас Минфин говорит, что эту практику следует распространить и на старые автомобили, чтобы уменьшить риски теневой экономики. Ожидается, что изменения помогут против сокрытия доходов в сфере торговли подержанными автомобилями, недекларирования заработной платы, уклонения от уплаты налогов и против обращения денег неизвестного происхождения.

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Предполагается, что ограничения также сдержат физических лиц от участия в фиктивных сделках, а юридических лиц – от их организации, поскольку они поймут, что финмониторинг запросит информацию об обстоятельствах приобретения автомобиля и происхождения денег за него.