У Латвії заборонять автоперекуп

Донині подібне обмеження також є, але воно стосується автомобілів не старше 5 років. Відповідно до Закону "Про дорожній рух", така практика поширюється на угоди з легковим або вантажним автомобілем не старше п'яти років, якщо він придбаний в іншій країні ЄС і зареєстрований в Латвії.

Як пише рейтинговий ресурс LSM.LV, при реєстрації транспортного засобу Управління безпеки дорожнього руху (CSDD) передає інформацію про транспортний засіб до Державної служби доходів і зборів (ДСНС) і одночасно реєструє заборону відчуження. Для юридичних осіб заборона діє 15 днів, для фізичних – 30. Якщо протягом цього часу не запроваджено спеціальних заходів, заборона автоматично знімається

Читайте також Латвія готує водіям-порушникам штраф у мільйон євро

Тепер Мінфін запропонував поширити цю норму на автомобілі не старше 10 років. Уряд таку ініціативу підтримав.

В LSM нагадали що вперше такі обмеження були запроваджені два роки тому. Тоді юридичні особи при купівлі автомобілів почали залучати фізичних осіб, щоб уникнути сплати податку, чим завдали шкоди бюджету.

Нині Мінфін каже, що цю практику слід поширити і на старіші автомобілі, щоб зменшити ризики тіньової економіки. Очікується, що зміни допоможуть проти приховування доходів у сфері торгівлі вживаними автомобілями, недекларування заробітної плати, ухилення від сплати податків та проти обігу грошей невідомого походження.

Читайте також Латвійський водій встановив рекорд зі сп'яніння та віддав автомобіль до України

Передбачається, що обмеження також стримають фізичних осіб від участі у фіктивних угодах, а юридичних осіб – від їх організації, оскільки вони зрозуміють, що фінмоніторинг запросить інформацію про обставини придбання автомобіля та походження грошей за нього.