В Литве водителям за работу ночью платят вдвое больше

Если учесть, что свои законы и нормативные акты Литва, унифицирует с правовым полем Евросоюза, то это правило касается не только ее автоперевозчиков. Об особенностях оплаты труда водителей коммерческого транспорта говорится в публикации на сайте Ассоциации.

Со ссылкой на Государственную инспекцию труда (ГИП) Литвы "Linava" напомнила, что за ночную работу работникам должна начисляться оплата труда в полтора раза больше ставки заработной платы, а если это сверхурочная работа – то в двойном размере.

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Ночное время, как определено в Трудовом кодексе, включает 8 часов, то есть с 22:00 до 6:00 утра. Ночная работа оплачивается в соответствии с положениями Трудового кодекса.

В то же время в Постановлении об особенностях труда и отдыха в предприятиях автомобильного транспорта, ночное время с 00:00 до 07:00. Обратите внимание, что указанный временной диапазон применяется только к определению максимально разрешенного количества рабочих часов для водителя и не влияет на расчет дополнительного вознаграждения за ночную работу.

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При выполнении ночной работы ежедневное рабочее время не может превышать 10 часов в течение любого 24-часового периода. Рабочее время включает время управления транспортным средством и другое рабочее время.

Работа, зафиксирована между 00:00 и 07:00, независимо от ее продолжительности, считается ночной работой. "Linava" призвала транспортные компании четко разграничивать эти два положения, чтобы избежать неправильного планирования рабочего времени и потенциальных споров по оплате труда.

Если учесть, что в нынешнюю жару ограничения на движение транспорта с разрешенной максимальной массой более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн действуют практически во всех климатических зонах Европы с 10:00 до 22:00 или приблизительно до этого времени, то для водителей такая подсказка актуальна, независимо от страны пребывания.