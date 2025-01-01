В Литві водіям за роботу вночі платять удвічі більше

Якщо врахувати, що свої закони та нормативні акти Литва, уніфікує з правовим полем Євросоюзу, то це правило стосується не тільки її автоперевізників. Про особливості оплати праці водіїв комерційного транспорту йдеться в публікації на сайті Асоціації.

З посиланням на Державну інспекцію праці (ДІП) Литви "Linava" нагадала, що за нічну роботу працівникам має нараховуватися оплата праці у півтора раза більшою за ставку заробітної плати, а якщо це понаднормова робота – то у подвійному розмірі.

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Нічний час, як визначено в Трудовому кодексі, включає 8 годин, тобто з 22:00 до 6:00 ранку. Нічна робота оплачується відповідно до положень Трудового кодексу.

Водночас в Постанові про особливості праці та відпочинку в підприємствах автомобільного транспорту, нічний час з 00:00 до 07:00. Зверніть увагу, що зазначений часовий діапазон застосовується лише до визначення максимально дозволеної кількості робочих годин для водія та не впливає на розрахунок додаткової винагороди за нічну роботу.

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Під час виконання нічної роботи щоденний робочий час не може перевищувати 10 годин протягом будь-якого 24-годинного періоду. Робочий час включає час керування транспортним засобом та інший робочий час.

Робота, зафіксована між 00:00 та 07:00, незалежно від її тривалості, вважається нічною роботою. "Linava" закликала транспортні компанії чітко розмежовувати ці два положення, щоб уникнути неправильного планування робочого часу та потенційних суперечок щодо оплати праці.

Якщо врахувати, що в нинішню спеку обмеження на рух транспорту з дозволеною максимальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн діють практично в усіх кліматичних зонах Європи з 10:00 до 22:00 чи приблизного до цього часу, то для водіїв така підказка актуальна, незалежно від країни перебування.