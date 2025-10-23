В Лондоне похитили крупную партию украинского вина

Поклонники вина Великобритании в шоке: похитили игристые Carpathian Sekt, розе из сорта Пино Нуар, и также вино, которое называют "золотом в бокале" – Late Harvest. Оно получает многочисленные награды на международных конкурсах и представляет украинское виноделие в мировом центре культуры вина в Бордо.

Растаможенное вино для воров вкуснее

Как пишут Uawines UK и Chateau Chizay (Шато Чизай), заполненный вином грузовик "ограбили на стоянке после растаможки". Вино украинских виноделов импортировала в Британию компания Uawines UK.

Она уже известна презентациями украинских вин Украины в Европе. На этот раз завезенная в Британию партия вин создана Шато Чизай. Уцелела только одна паллета в глубине машины, которую воры не успели вскрыть и выгрузить.

Рестораны заказанного эксклюзива не получат

Поставщики вина очень разочарованы похищением, особенно жаль потерянного Late Harvest, его ждали в престижных ресторанах и изысканных мероприятиях. Теперь даже при лучших логистических маршрутах завезти новую партию этих вин Uawines UK не успеет.

"Многие рестораны ждали эти вина, но пока их у нас нет. Пытаемся выйти из ситуации, делаем повторные заказы. Конечно, это ударит финансово. Но мы выстоим", – говорится в сообщении.

Воры просто прорезали дырки в тенте и через них вынесли коробки с вином. Фото: Шато Чизай

На полицию надежды нет

Надеяться на полицию не стоит. Как стало известно, в Великобритании кражи из фур довольно распространены и искать их – бесполезное дело.

Правда, через социальные сети брошен клич с просьбой, если кто-то заметит украинские вина в подозрительных местах продажи или по ценам, которые выглядят слишком меньшими от реальных в сети, то об этом стоит сообщить представительство компании.

Что известно о "Шато Чизай"

Это – отечественный производитель. Винодельческий комплекс "Шато Чизай" действует с 1995 года в урочище Чизай вблизи города Берегово на Закарпатье. Вино под этим брендом изготавливается исключительно из собственного закарпатского винограда. Его выращивают на площади 272 гектара в идеальных закарпатских терруарах.