У Лондоні викрали велику партію українського вина

Шанувальники вина Великої Британії в шоці: викрали ігристі Carpathian Sekt, розе із сорту Піно Нуар, і також вино, яке називають "золотом у келиху" – Late Harvest. Воно здобуває численні нагороди на міжнародних конкурсах і представляє українське виноробство у світовому центрі культури вина у Бордо.

Розмитнене вино для злодіїв смачніше

Як пишуть Uawines UK та Chateau Chizay (Шато Чизай), заповнену вином вантажівку "пограбували на стоянці після розмитнення". Вино українських виноробів імпортувала в Британію компанія Uawines UK.

Вона вже відома презентаціями українських вин України у Європі. Цього разу завезена у Британію партія вин створена Шато Чизай. Вціліла тільки одна палета в глибині машини, яку злодії не встигли розкрити та вивантажити.

Ресторани замовленого ексклюзиву не отримають

Постачальники вина дуже розчаровані викраденням, особливо шкода втраченого Late Harvest, його чекали у престижних рестораціях та вишуканих заходах. Тепер навіть при найкращих логістичних маршрутах завезти нову партію цих вин Uawines UK не встигне.

"Багато ресторанів чекали ці вина, але наразі їх у нас немає. Намагаємося вийти з ситуації, робимо повторні замовлення. Звісно, це вдарить фінансово. Та ми вистоїмо", – йдеться у повідомленні.

Злодії просто прорізали дірки в тенті й через них винесли коробки з вином. Фото: Шато Чизай

На поліцію надії немає

Сподіватися на поліцію не варто. Як стало відомо, у Великій Британії крадіжки з фур досить поширені й шукати їх – марна справа.

Щоправда, через соціальні мережі кинуто клич з проханням, якщо хтось помітить українські вина в підозрілих місцях продажу або за цінами, які виглядають надто меншими від реальних у мережі, то про це варто повідомити представництво компанії.

Що відомо про "Шато Чизай"

Це – вітчизняний виробник. Виноробний комплекс "Шато Чизай" діє з 1995 року в урочищі Чизай поблизу міста Берегове на Закарпатті. Вино під цим брендом виготовляється виключно з власного закарпатського винограду. Його вирощують на площі 272 гектари в ідеальних закарпатських теруарах.