Этот объект недвижимости такой грандиозный, что о нем есть целая статья в Wall Street Journal и даже собственный веб-сайт: 1301Collingwood.com.

Помещения для автомобилей в этом доме – скорее автогалерея, чем гараж. В нем также есть миниатюрный гоночный трек и гоночный симулятор.

Также интересно: Диван за 13 тысяч евро, кресло за 8 и стул за 4: мебель от Bentley такая же дорогая, как и хорошая

Особняк расположен на Голливудских холмах – в элитном районе Лос-Анджелеса. Сообщается, что владельцем дома был Кипп Нельсон, бывший партнер инвестиционной группы Goldman Sachs.

Роскошный особняк расположен на 0,67 акрах земли, спроектирован он известным архитектором Олсоном Кундигом, на разработку проекта ушло шесть лет, а возведение сооружения было завершено в 2018 году.

Фото: роскошное поместье в Голливуде / Autoblog

Внутреннее пространство насчитывает почти полторы тысячи квадратных метров площади, в доме есть пять спален, семь ванных комнат и много свободного места. На нижнем ярусе особняка расположена автогалерея на 15 машин, а также “уголок автолюбителя” – виртуальный гоночный симулятор и миниатюрный трек.

Смотрите также: 15 знаменитостей, которые ездят на дешевых автомобилях