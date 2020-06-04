Цей об'єкт нерухомості такий грандіозний, що у нього є ціла стаття у Wall Street Journal і навіть власний веб-сайт: 1301Collingwood.com.

Приміщення для автомобілів у цьому будинку – радше автогалерея, ніж гараж. У ньому також є мініатюрний гоночний трек та гоночний симулятор.

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Маєток розташований на Голлівудських пагорбах – елітному районі Лос-Анджелеса. Повідомляється, що власником будинку був Кіпп Нельсон, колишній партнер інвестиційної групи Goldman Sachs.

Розкішний маєток розташований на 0,67 акрах землі, спроектований він відомим архітектором Олсоном Кундігом, на розробку проекту пішло шість років, а зведення споруди було завершене у 2018 році.

Фото: розкішний маєток у Голлівуді / Autoblog

Внутрішній простір налічує майже півтори тисячі квадратних метрів площі, у будинку є п’ять спалень, сім ванних кімнат та багато вільного місця. На нижньому ярусі маєтку розташована автогалерея на 15 машин, а також “куточок автолюбителя” – віртуальний гоночний симулятор і мініатюрний трек.

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