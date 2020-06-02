В мае украинский парк коммерческих автомобилей пополнили 680 новых машин. Такой результат на 40% меньше майского показателя 2019 года.

Среди новых коммерческих авто в минувшем месяце наибольшим спросом пользовались автомобили французской марки Renault, которые охватили пятую часть этого сегмента автомобильного рынка. При этом, реализовав за месяц 141 автомобиль, Рено отстала от своего майского результата прошлого года на 31 процент.

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На втором месте Fiat – 105 автомобилей. Майские регистрации этой марки были на 6% меньше показателя годовой давности. Третья строчка рейтинга, при 17 процентном снижении продаж у Peugeot-70 автомобилей. Четвертым в мае был МАЗ, спрос на белорусские грузовики в Украине вырос на 13% – до отметки 59 машин. Замыкает ТОП-5 рейтинга – Ford, 50 машин которого в мае получили свои первые регистрационные номера (-37%).

Всего за 5 месяцев текущего года в Украине было зарегистрировано 3,3 тыс. новых коммерческих автомобилей, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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