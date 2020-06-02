У травні український парк комерційних автомобілів поповнили 680 нових машин. Такий результат на 40% менше травневого показника 2019 року.

Серед нових комерційних авто в минулому місяці найбільшим попитом користувалися автомобілі французької марки Renault, які охопили п’яту частину цього сегменту автомобільного ринку. При цьому, реалізувавши за місяць 141 автомобіль, Рено відстала від свого травневого результату минулого року на 31 відсоток.

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На другому місці Fiat – 105 автомобілів. Травневі реєстрації цієї марки були на 6% менше показника річної давності. Третій рядок рейтингу, при 17 відсоткове зниження продажів у Peugeot – 70 автомобілів. Четвертим в травні був МАЗ, попит на білоруські вантажівки в Україні зріс на 13% – до позначки 59 машин. Замикає ТОП-5 рейтингу – Ford, 50 машин якого в травні отримали свої перші реєстраційні номери (-37%).

Всього за 5 місяців поточного року в Україні було зареєстровано 3,3 тис. нових комерційних автомобілів, що на 26% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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