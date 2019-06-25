Это позволит осуществлять оплату за заправку, парковку, резервировать отели и столики в ресторанах и многое другое. Уже сейчас к системе подключены сервисы от Shell, Domino's, Park Whiz и Yelp Reservations. В дальнейшем список будет расширяться.

Альянс автопроизводителей Fiat-Chrysler Group объявил о запуске платформы Uconnect Market для мультимедийных систем своих автомобилей. Дополнение появится сначала на моделях марок Chrysler, Dodge, Jeep и Ram, выпущенных в 2019 году, а далее распространится на другие марки и модели, которые входят в состав концерна.

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Uconnect Market позволяет искать, резервировать и оплачивать парковку с центрального экрана автомобиля, выбирать рестораны и бронировать столики, заказывать еду и напитки, получать скидки на топливо, оплачивать заправку, записываться на сервисное обслуживание и многое другое. Платформа Uconnect Market создана FCA в кооперации с фирмой Xevo. Внедрение платформы для уже проданных автомобилей будет реализовываться через беспроводной интернет, начиная со второй половины нынешнего года.

Платформа Uconnect Market включает в себя сервисы Wallet (позволяет привязать к своему аккаунту кредитку и оплачивать услуги партнеров FCA), Service (доступ к предложениям Mopar и запись в авторизованные сервисные центры), Fuel (поиск заправочных станций и участие в программе Shell Pay&Save), Food (поиск ресторанов и так далее), Parking (парковки в Северной Америке, резервирование и оплата). Проект является частью глобальной стратегии FCA по развитию “экосистемы” сетевых сервисов. До 2022 году концерн планирует подключить к ней все свои машины.

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