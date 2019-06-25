Це дозволить здійснювати оплату за заправку, паркування, резервувати готелі й столики в ресторанах та багато іншого. Вже зараз до системи підключені сервіси від Shell, Domino’s, Park Whiz та Yelp Reservations. Надалі список буде розширюватись.

Альянс автовиробників Fiat-Chrysler Group оголосив про запуск платформи Uconnect Market для мультимедійних систем своїх автомобілів. Додаток з’явиться спочатку на моделях марок Chrysler, Dodge, Jeep та Ram, випущених у 2019 році, а далі пошириться на інші марки і моделі, які входять до складу концерну.

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Uconnect Market дозволяє знаходити, резервувати і оплачувати парковку з центрального екрану автомобіля, вибирати ресторани і бронювати столики, замовляти їжу і напої, отримувати знижки на пальне, оплачувати заправку, записуватися на сервісне обслуговування та багато іншого. Платформа Uconnect Market, створена FCA в кооперації з фірмою Xevo. Впровадження платформи для вже проданих автомобілів буде реалізовуватись через бездротовий інтернет, починаючи з другої половини нинішнього року.

Платформа Uconnect Market включає в себе сервіси Wallet (дозволяє прив'язати до свого аккаунту кредитку і оплачувати послуги партнерів FCA), Service (доступ до пропозицій Mopar і запис в авторизовані сервісні центри), Fuel (пошук заправних станцій і участь в програмі Shell Pay&Save), Food (пошук ресторанів і так далі), Parking (парковки в Північній Америці, резервування і оплата). Проект є частиною глобальної стратегії FCA з розвитку “екосистеми” мережевих сервісів. До 2022 року концерн планує підключити до неї усі свої машини.

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