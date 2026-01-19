В мороз дизельные машины держатся, но электромобили ведут себя лучше

После проведения анализа выводы для дизельных автомобилей не радовали, потому что даже в некоторых холодных и отдаленных условиях эксплуатации электромобили имели более низкие общие эксплуатационные расходы, чем дизельные.

Как пишет electrek.co, при этом учитывались все показатели – расходы на топливо, холостой ход, подогреватели блока двигателя, техническое обслуживание и время простоя.

Проблемы есть, но в меньшем количестве

Только в четырех из 21 случаев использования электромобилей чистые расходы выросли с переходом на электромобили, главным образом в громадах с меньшим использованием возобновляемых источников энергии и, соответственно, высокими тарифами на электроэнергию (не субсидированным тарифом) и короткими ежедневными пробегами.

Владельцы электромобилей утверждают, что запас хода уменьшается, когда ртутный столбик падает, а зарядка занимает больше времени, когда аккумуляторы холодные. То правда, но это явление не является уникальным для электромобилей.

Владелица электромобиля Hyundai Ionic Ханна Ривз: несмотря на проблемы зимой из-за уменьшенного пробега, она меняться на бензиновую или дизельную версию машины не собирается. Фото: Лекса Трейнена

Дизель на морозе более уязвим

Двигатели внутреннего сгорания также теряют эффективность при экстремальной жаре и холоде, как "молотят" на холостом ходу внешние подогреватели блока двигателя, тратя дорогое зимнее топливо для поддержания работоспособности.

Несколько дней назад в местной газете Chilkat Valley News вышла статья под названием "Проблемы с дизельным двигателем останавливают машины по всему Гейнсу". Речь идет о том, что в долине Чилкат (юго-восток Аляски) остановились не только легковые машины, но и тракторы, грузовики, снегоочистительная техника.

Причина проста – загустение топлива в системе снабжения дизельного двигателя. В условиях критической температуры забились топливные магистрали сгущенным топливом и вся техника стала на прикол.

Батарея также мороза боится

С электромобилями этого не было. Да, они частично теряют на расстоянии пробега, потому что обогрев салона тянет потенциал батареи, но это не критично.

Исследование Университета Аляски показало, что электромобили могут успешно функционировать в условиях экстремального холода, хотя эффективность значительно снижается. Транспортные средства, хранящиеся в отапливаемых помещениях, превзошлит хранящиеся на открытом воздухе, при этом эффективность падает до 69% при хранении на открытом воздухе.

Заправка автомобиля дизелем комнатной температуры со специальными присадками частично снимает проблему в очень морозную погоду и внедорожник поедет, но заводить его каждое утро немного проблемно. Фото: Уилл Стейнфельд

Несмотря на эти трудности, ни одно из транспортных средств не претерпело поломок, которые бы препятствовали путешествиям. Хранение электромобилей в помещении привело к таким преимуществам, как более быстрая предварительная подготовка и повышение эффективности, тогда как зарядка в условиях экстремального холода, хотя и медленнее, оставалось функциональным.

Школьные автобусы поехали не все

В исследовании (полный отчет здесь) количественно изложены некоторые отдельные данные, собранные нами по школьным автобусным паркам, работающих в условиях экстремальных холодов.

Дизельные автобусы в некоторых случаях полностью не заводились, в то время как аккумуляторные запускались "на раз" и сразу выезжали в рейс.