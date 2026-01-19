В мороз дизельні машини тримаються, але електромобілі поводять себе краще

Після проведення аналізу висновки для дизельних автомобілів не радували, бо навіть у деяких найхолодніших та найвіддаленіших умовах експлуатації електромобілі мали нижчі загальні експлуатаційні витрати, ніж дизельні.

Як пише electrek.co, при цьому враховувалися усі показники - витрати на паливо, холостий хід, підігрівачі блоку двигуна, технічне обслуговування та час простою.

Проблеми є, але в меншій кількості

Лише у чотирьох із 21 випадків використання електромобілів чисті витрати зросли з переходом на електромобілі, головним чином у громадах з меншим використанням відновлюваних джерел енергії та, відповідно, вищими тарифами на електроенергію (не субсидованим тарифом) та короткими щоденними пробігами.

Власники електромобілів стверджують, що запас ходу зменшується, коли ртутний стовпчик падає, а зарядка займає більше часу, коли акумулятори холодні. То правда, але це явище не є унікальним для електромобілів.

Власниця електромобіля Hyundai Ionic Ханна Рівз: попри проблеми взимку через зменшений пробіг, вона мінятися на бензинову чи дизельну версію машини не збирається. Фото: Лекса Трейнена

Дизель на морозі більш вразливий

Двигуни внутрішнього згоряння також втрачають ефективність за екстремальної спеки та холоду, як "молотять" на холостому ходу зовнішні підігрівачі блоку двигуна, витрачаючи дороге зимове пальне для підтримки працездатності.

Кілька днів тому в місцевій газеті Chilkat Valley News вийшла стаття під назвою "Проблеми з дизельним двигуном зупиняють машини по всьому Гейнсу". Мова йде про те, що в долині Чилкат (південний схід Аляски) зупинилися не тільки легкові машини, але й трактори, вантажівки, снігоочисна техніка.

Причина проста – загущення пального в системі постачання дизельного двигуна. В умовах критичної температури забилися паливні магістралі згущеним пальним і вся техніка стала на прикол.

Батарея також морозу боїться

З електромобілями цього не було. Так, вони частково втрачають на відстані пробігу, бо обігрів салону тягне потенціал батареї, але це не критично.

Дослідження Університету Аляски показало, що електромобілі можуть успішно функціонувати в умовах екстремального холоду, хоча ефективність значно знижується. Транспортні засоби, що зберігаються в опалювальних приміщеннях, перевершили ті, що зберігаються на відкритому повітрі, при цьому ефективність падає до 69% при зберіганні на відкритому повітрі.

Заправка автомобіля дизелем кімнатної температури зі спеціальними присадками частково знімає проблему в дуже морозну погоду й позашляховик поїде, але заводити його щоранку трохи проблемно. Фото: Вілл Стейнфельд

Незважаючи на ці труднощі, жоден з транспортних засобів не зазнав поломок, які б перешкоджали подорожам. Зберігання електромобілів у приміщенні призвело до таких переваг, як швидша попередня підготовка та підвищення ефективності, тоді як заряджання в умовах екстремального холоду, хоча й повільніше, залишалося функціональним.

Шкільні автобуси поїхали не всі

У дослідженні (повний звіт тут) кількісно викладено деякі окремі дані, зібрані нами щодо шкільних автобусних парків, що працюють в умовах екстремальних холодів.

Дизельні автобуси у деяких випадках повністю не заводилися, в той час як акумуляторні запускалися "на раз" й відразу виїздили в рейс.