В МВД рассказали как ездить по ледяной дороге

Безопасное движение по обледенелым дорогам требует определенного мастерства. Главный сервисный центр МВД поделился советами по зимнему вождению.

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Нынешняя зима не радует снегом, но лед на дорогах все же присутствует. Поэтому записываем некоторые предостережения:

начинать движение нужно при минимальных оборотах двигателя;

сцепление отпускать максимально медленно;

на ходу передачи переключать при низких оборотах двигателя;

педалью тормоза пользоваться без резких и глубоких нажатий;

руль поворачивать только плавно.

Напомним, что главная причина аварий на украинских дорогах – превышение безопасной скорости движения. Сейчас, в условиях обледенелых дорог она значительно меньше установленной.