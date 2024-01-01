В МВД рассказали как ездить по ледяной дороге

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Безопасное движение по обледенелым дорогам требует определенного мастерства. Главный сервисный центр МВД поделился советами по зимнему вождению.
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Нынешняя зима не радует снегом, но лед на дорогах все же присутствует. Поэтому записываем некоторые предостережения:
- начинать движение нужно при минимальных оборотах двигателя;
- сцепление отпускать максимально медленно;
- на ходу передачи переключать при низких оборотах двигателя;
- педалью тормоза пользоваться без резких и глубоких нажатий;
- руль поворачивать только плавно.
Напомним, что главная причина аварий на украинских дорогах – превышение безопасной скорости движения. Сейчас, в условиях обледенелых дорог она значительно меньше установленной.