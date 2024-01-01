Укр
Ру

В МВД рассказали как ездить по ледяной дороге

Для движения по дороге покрытой льдом мало иметь зимние шины и полный привод. Еще важно овладеть определенными навыками.
Как ездить по ледяной дороге - Auto24
Евгений Гудущан
logo6 января, 17:53
logo0
logo0 мин

Безопасное движение по обледенелым дорогам требует определенного мастерства. Главный сервисный центр МВД поделился советами по зимнему вождению.

Читайте также: На Полтавщине сервисные центры МВД будут работать во время тревог

Нынешняя зима не радует снегом, но лед на дорогах все же присутствует. Поэтому записываем некоторые предостережения:

  • начинать движение нужно при минимальных оборотах двигателя;
  • сцепление отпускать максимально медленно;
  • на ходу передачи переключать при низких оборотах двигателя;
  • педалью тормоза пользоваться без резких и глубоких нажатий;
  • руль поворачивать только плавно.

Напомним, что главная причина аварий на украинских дорогах – превышение безопасной скорости движения. Сейчас, в условиях обледенелых дорог она значительно меньше установленной.

#Новости #Автособытие