В МВС розповіли як їздити по крижаній дорозі

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Безпечний рух по обледенілих дорогах вимагає певної майстерності. Головний сервісний центр МВС поділився порадами з зимового водіння.
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Цьогорічна зима не радує снігом, але крига на дорогах все ж присутня. Тож нотуємо деякі застереження:
- починати рух потрібно за мінімальних обертів двигуна;
- зчеплення відпускати максимально повільно;
- на ходу передачі перемикати при низьких обертах двигуна;
- педаллю гальма користуватися без різких і глибоких натискань;
- кермо повертати тільки плавно.
Нагадаємо, що головна причина аварій на українських дорогах – перевищення безпечної швидкості руху. Зараз, в умовах обледенілих доріг вона значно менше встановленої.