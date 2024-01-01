Укр
Ру

В МВС розповіли як їздити по крижаній дорозі

Для руху по дорозі що вкрита кригою мало мати зимові шини та повний привод. Ще важливо опанувати певні навички.
Як їздити по крижаній дорозі - Auto24
Євген Гудущан
logo6 січня, 17:53
logo0
logo0 хв

Безпечний рух по обледенілих дорогах вимагає певної майстерності. Головний сервісний центр МВС поділився порадами з зимового водіння.

Читайте також: На Полтавщині сервісні центри МВС працюватимуть під час тривог

Цьогорічна зима не радує снігом, але крига на дорогах все ж присутня. Тож нотуємо деякі застереження:

  • починати рух потрібно за мінімальних обертів двигуна;
  • зчеплення відпускати максимально повільно;
  • на ходу передачі перемикати при низьких обертах двигуна;
  • педаллю гальма користуватися без різких і глибоких натискань;
  • кермо повертати тільки плавно.

Нагадаємо, що головна причина аварій на українських дорогах – перевищення безпечної швидкості руху. Зараз, в умовах обледенілих доріг вона значно менше встановленої.

#Новини #Автоподія