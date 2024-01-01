В МВС розповіли як їздити по крижаній дорозі

Безпечний рух по обледенілих дорогах вимагає певної майстерності. Головний сервісний центр МВС поділився порадами з зимового водіння.

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Цьогорічна зима не радує снігом, але крига на дорогах все ж присутня. Тож нотуємо деякі застереження:

починати рух потрібно за мінімальних обертів двигуна;

зчеплення відпускати максимально повільно;

на ходу передачі перемикати при низьких обертах двигуна;

педаллю гальма користуватися без різких і глибоких натискань;

кермо повертати тільки плавно.

Нагадаємо, що головна причина аварій на українських дорогах – перевищення безпечної швидкості руху. Зараз, в умовах обледенілих доріг вона значно менше встановленої.