Чтобы не вносить дискомфорт в ритм жизни и не замедлять движение транспорта на улицах, несколько украинских городов почти одновременно заявили о переносе сервисно-ремонтных дорожных работ на ночное время.

Первыми о введении ночных смен для маляров дорожной службы заявили в Запорожье. Чтобы не создавать транспортные пробки на улицах и не нарушить устойчивую логистику передвижения жителей города, все работы по обновлению дорожной разметки на центральных магистралях областного центра решено проводить в ночное время.

Таким образом, дневной и особенно пиковый трафик уличной сети не будет испытывать искусственные преграды от работы дорожников. В спальных и промышленных районах, где движение не такое оживленное, как в центре, разметку будут наносить в дневное время, но постараются делать это не в час пик.

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По дороге на работу водители автомобилей и пассажиры общественного транспорта города не будут испытывать дискомфорта из-за ограничения движения в зонах сервисных мероприятий дорожных служб: утром их глаз уже будет радовать нанесенная ночью для безопасности движения свежая разметка.

Как правило, для формального комфорта водителей дорожники могли выставить разве что щит с надписью "Извините за временные неудобства", но это настроение никогда не прибавляло. Фото:КМВА

Аналогичное решение было озвучено в Ивано-Франковске. Об этом вчера на брифинге сообщил заместитель городского головы, директор Департамента инфраструктуры, жилищной и коммунальной политики Михаил Смушак.

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Там также принялись за нанесение свежей разметки. Поэтому для сохранения интенсивного трафика в дневное время, в том числе для соблюдения интервалов движения общественного транспорта в пиковые и обычные часы, решили проводить такие работы ночью.

Такое новшество обеспечит не только комфорт пешеходам, пассажирам, владельцам частного транспорта, водителям коммерческих машин и автомобилей специальных служб, но и непосредственно дорожникам. Теперь они будут работать не под палящим солнцем, а в свежести ночной прохлады.

Дорожные работы по уличной сети были и остаются проблемой для всех участников дорожного движения. Но там, где их проводят ночью, ситуация днем более комфортная. Фото: КМВА

Частично на отдельных участках дорожные роботы сместит на ночное время и Киевская городская военная администрация. Во вторник там сообщили, что во избежание дорожных пробок и комфорта водителей всех видов транспорта и удобной логистики пассажиров решены ремонтные работы на Парковой дороге и Днепровском спуске проводить только ночью.