Щоб не вносити дискомфорт у ритм життя людей та не сповільнювати рух транспорту на вулицях, кілька українських міст майже одночасно заявили про перенесення сервісно-ремонтних дорожніх робіт на нічний час.

Першими про запровадження нічних змін для малярів дорожньої служби заявили у Запоріжжі. Щоб не створювати транспортних заторів на вулицях та не порушити сталу логістику пересування жителів міста, всі роботи з оновлення дорожньої розмітки на центральних магістралях обласного центру вирішено проводити у нічний час.

Таким чином, денний і особливо піковий трафік вуличної мережі не зазнаватиме штучних перепон від роботи дорожників. У спальних та промислових районах, де рух не такий пожвавлений, як у центрі, розмітку наноситимуть в денний час, але намагатимуться робити це не в години пік.

Читайте також Якщо розмітка стерлася чи забруднилася

Наразі по дорозі на роботу водії автомобілів та пасажири громадського транспорту міста не відчуватимуть дискомфорту через обмеження руху в зонах сервісних заходів дорожніх служб: зранку їх око вже буде милувати нанесена зночі для безпеки руху свіжа розмітка.

Як правило, для формального комфорту водіїв дорожники могли виставити хіба що щит з написом "Вибачте за тимчасові незручності", але це настрою ніколи не додавало. Фото:КМВА

Аналогічне рішення озвучили в Івано-Франківську. Про це вчора під час брифінгу повідомив заступник міського голови, директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак.

Читайте також Що таке "ямковий ремонт"

Там також взялися за нанесення свіжої розмітки. Тому для збереження інтенсивного трафіка в денний час, у тому числі для дотримання інтервалів руху громадського транспорту в пікові та звичайні часи, вирішили такі роботи проводити вночі.

Таке нововведення забезпечить не тільки комфорт пішоходам, пасажирам, власникам індивідуального транспорту, водіям комерційних машин та автомобілів спеціальних служб, але й безпосередньо дорожникам. Тепер вони працюватимуть не під пекучим сонцем, а у свіжості нічної прохолоди.

Дорожні роботи на вуличній мережі були і лишаються проблемою для усіх учасників дорожнього руху. Але там, де їх проводять вночі, ситуація вдень комфортніша. Фото: КМВА

Частково на окремих ділянках дорожні роботи змістить в нічний час і Київська міська військова адміністрація. У вівторок там сповістили, що для уникнення дорожніх заторів й комфорту водіїв усіх видів транспорту та зручної логістики пасажирів вирішено ремонтні роботи на Парковій дорозі та Дніпровському узвозі проводити лише вночі.