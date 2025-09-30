В Нидерландах начали массово покупать дома на колесах: с чего бы это?

Как показывает статистика, кемперы претендуют на хит продаж в сегменте мобильных жилых транспортных средств, их уже сейчас, за 8 месяцев года, продано больше, чем за весь 2024 год. О необычном для страны скачке такого спроса рассказывает цифровая газета Нидерландов ad.nl. Газета оперирует статистикой от торговых ассоциаций Bovag и Индустрии кемпинга и караванов (KCI).

Читайте также Инновационный дом на колесах управляется с пульта и питается с помощью Солнца

С января по середину сентября в Нидерландах зарегистрировано 2558 новых домов на колесах. Для сравнения, за весь 2024 год владельцев нашли 2465 новых домов на колесах. И здесь прикрытый намек подкрепляется еще одним сравнением, в котором указано, что "продажи домов на колесах в 2024 году уже были на 11 процентов выше, чем в предыдущем году".

Все сводится к тому, что 2025 год действительно станет рекордным годом для продаж домов на колесах.

Самоходные кемперы дороже, поэтому парк прицепных домов на колесах растет быстрее. Фото: meerbeek.nl

По состоянию на 1 сентября в Нидерландах было зарегистрировано рекордное количество – 633 802 караваны и автофургоны. Это почти на 12 000 больше, чем год назад.

Читайте также Владелец кемперной фуры еще и место для Suzuki Samurai обустроил на платформе

Речь идет не только о самоходных кемперах, но и о прицепных караванах, которых продано почти в три раза больше, чем автокемперов. С января до середины сентября в Нидерландах было продано 6174 новых караванов. В прошлом году за первые девять месяцев их количество было на 68 прицепов меньше.

Однако по сравнению с итогом 2024, когда прицепных домиков на двухосном или одноосном шасси реализовали 7 189 единиц, то показатель с 1 января по середину сентября будет на 6 процентов больше.

Прицеп может стационарно стоять на месте базирования, а автомобиль используется как разъездной транспорт. Фото: meerbeek.nl

Вторичный рынок также "ушел в плюс". Видно, жители Нидерландов предпочитают иметь под рукой наготове эвакуационный транспорт, пригодный для выезда в безопасное место с условием автономного проживания. С января по 1 сентября предприятиями Нидерландов частным лицам было продано 12 479 бывших в употреблении кемперов и 11 156 бывших в употреблении караванов.