В Нідерландах почали масово купляти будинки на колесах: з чого б це?

Як показує статистика, кемпери претендують на хіт продаж в сегменті мобільних житлових транспортних засобів, їх вже зараз, за 8 місяців року, продано більше, ніж за весь 2024 рік. Про незвичний для країни стрибок такого попиту розповідає цифрова газета Нідерландів ad.nl. Газета оперує статистикою від торгових асоціацій Bovag та Індустрії кемпінгу й караванів (KCI).

Читайте також Інноваційний будинок на колесах керується з пульта та живиться за допомогою Сонця

З січня до середини вересня в Нідерландах зареєстровано 2558 нових будинків на колесах. Для порівняння, за весь 2024 рік власників знайшли 2465 нових будинків на колесах. І тут прикритий натяк підкріплюється ще одним порівнянням, у якому зазначено, що "продажі будинків на колесах у 2024 році вже були на 11 відсотків вищими, ніж у попередньому році".

Все зводиться до того, що 2025 рік дійсно стане рекордним роком для продажів будинків на колесах.

Самохідні кемпери дорожчі, тому парк причіпних будинків на колесах зростає швидше. Фото: meerbeek.nl

Станом на 1 вересня в Нідерландах було зареєстровано рекордну кількість – 633 802 каравани та автофургони. Це майже на 12 000 більше, ніж рік тому.

Читайте також Власник кемперної фури ще й місце для Suzuki Samurai облаштував на платформі

Мова йде не тільки про самохідні кемпери, але про причіпні каравани, яких продано майже у тричі більше, ніж автокемперів. З січня до середини вересня в Нідерландах було продано 6174 нових караванів. Торік за перші дев'ять місяців їх кількість була на 68 причепів меншою.

Однак у порівнянні з підсумком 2024 року, коли причіпних хатинок на двовісному чи одновісному шасі реалізували 7 189 одиниць, то показник з 1 січня по середину вересня буде на 6 відсотків більше.

Причеп може стаціонарно стояти на місці базування, а автомобіль використовується як роз'їзний транспорт. Фото: meerbeek.nl

Вторинний ринок також "пішов у плюс". Видно, жителі Нідерландів воліють мати під рукою напоготові евакуаційний транспорт, придатний для виїзду в безпечне місце з умовою автономного проживання. З січня по 1 вересня підприємствами Нідерландів приватним особам було продано 12 479 вживаних кемперів та 11 156 вживаних караванів.