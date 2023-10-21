Менше місяця лишилося до прем’єри вражаючого напівсамохідного електричного кемпера причіпного типу, що відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі 17 листопада.

Дебют готують колишні співробітники Apple, Cruise, Tesla і Volvo, об’єднані в команду зі створення футуристичного туристичного трейлера під назвою Pebble Flow. Це буде повністю електричний туристичний причіп із допоміжним приводом, сонячними панелями й потужними батареями. Така комплектація позбавить власника від стресу й не зіпсує нерви від того, що закінчився в балоні пропан чи набрид гучний звук генератора.

Причіп тепер вже самохідний

Привабливість в тому, що з тісного закутка двору, куди важко втиснути автомобіль для під’єднання трейлера, цей кемпер виїде сам. Як і будь-який іграшковий автомобіль, він дистанційно керується з пульта. За його допомогою водій виведе причіп прямісінько до фаркопа чи втисне на парковці десь у шпарину між машинами.

Читайте також Як виглядає кемпер за тисячу доларів

Дистанційне керування дозволяє легше маневрувати та паркуватися зовні, а не з водійського сидіння буксирного автомобіля. Точність маневру можлива в межах 2-3 сантиметрів, можна ювелірно втиснути причіп впритул до гаража у власному подвір’ї за сантиметр від фундаменту з одного боку і стільки від стовбура ялини з іншого.

Тут варто згадати функцію Magic Hitch Flow. Вона дозволяє причепу позиціюватися й автоматично причіплюватися до буксирного транспортного засобу попереду. Водію лишиться лише синхронізувати приєднаний причІп з автомобілем, але це робиться швидко й без будь-яких мускульних зусиль – легко і просто навіть тендітним жіночим рукам.

Компанія Bosch є одним з найбільших постачальників рішень для автомобільної промисловості та ринку вторинних автозапчастин, що є основною ознакою якості, надійності технологій та послуг бренду. Рекламна інформація

Вже в дорозі самохідна двомоторна система трейлера розумно приводить в дію колеса причепа, допомагаючи автомобілю буксирувати транспортний засіб. Така функція особливо корисна для електромобілів.

Як відомо, буксирування важкого причепа за допомогою електромобіля може зменшити запас ходу майже вдвічі. Тут причіп допомагає тягачу і ніби сам себе везе, дозволяючи автомобілю економити наповненість батареї. Втім, для легкового тягача з класичним бензиновим чи дизельним двигуном це також приємно позначиться на економії палива.

Без бензину, дизеля і газу

Заряджання акумуляторної батареї може бути від електричної системи тягача, рекуперативного гальмування. Класика зарядки змінним/постійним струмом на громадських станціях, дома чи в кемпінгах також лишилася.

Читайте також Кемпер-автодім: 5 унікальних проєктів

Автономність також передбачена: сонячні панелі на даху (1000 Вт) допомагають підтримувати систему в робочому стані. При потребі наповнена потужна батарея Pebble може живити електромобіль, інший кемпер або навіть будинок у випадку надзвичайних ситуацій.

При цьому не забувайте, що акумулятор живить все внутрішнє обладнання, у т.ч. бойлер для гарячого водопостачання на кухонну раковину та в душову кабіну, електроплиту. На борту немає ні пропану, ні дизеля, ні бензину. Про цей вид пального можна забути.

Все живиться від електрики. Кемпер має літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 45 кВт-год. Акумулятор живить згадану двомоторну систему активної підтримки руху та усі побутові електроприлади причепа (всі одночасно).

У Pebble запевняють, що Flow може залишатися поза мережею до семи днів. Якщо сонечко світитиме, то згадані вище панелі будуть приймати промені й переробляти їх в електричну енергію для живлення всього обладнання.

Обсяг накопичення енергії тут, як стверджують розробники, в 3,5 рази більше, ніж у системі зберігання енергії Tesla Powerwall. Це забезпечує згадану вище семиденну автономність.

Плавний, вигнутий і футуристичний

Pebble Flow не схожий на класичні кемпери причіпного типу. По-перше, при власній довжині 7,6 метра він одновісний. Рівновагу в самохідному режимі підтримує ще одне невеличке допоміжне колесо під дишловою зоною, а на стоянці в зоні відпочинку – допоміжні опори спереду та позаду. Дишлове колесо не тільки опорне, але й ще рульове, в т.ч. з дистанційного пульту керування. Тяговими є основні колеса з електричним приводом.

Читайте також Як перетворити машину на кемпер-автодім

По-друге, форма кузова тут і справді футуристична, з плавними лініями та вигинами, як у сучасних автомобілів обтічної форми. Розробники запевняють, що кемпер за конструкцією на 300 відсотків аеродинамічніший, ніж звичайний.

Передній носовий конус Active Aero автоматично підіймається для покращення аеродинаміки водіння та опускається під час паркування. Ця функція забезпечує безперешкодний кругозір через передні вікна, що дають огляд на 270 градусів.

Всередині мінімалістичний дизайн. Компанія не вдавалась у деталі, але причіп має чотиримісну обідню зону та систему клімат-контролю. Також є стильна кухня з індукційною плитою. Вона переносна, її можна встановити на столику зовні під навісом. Є ще конвекційна мікрохвильова піч та повнорозмірний холодильник на 169 л. Відкидне вікно дає можливість готувати всередині або на свіжому повітрі.

Щодо спальних місць, то тут два двоспальних ліжка, одне з яких на денний час зсувається й перетворює зону сну на офіс, де можна працювати, налаштувавши Інтернет Starlink.

Душова кабіна має скло, яке змінюється від прозорого до непрозорого – її електрохромні панелі забезпечують конфіденційність одним дотиком. Туалет також всередині й доволі сучасний. Трейлер має бак на 140 л прісної води та сірий/чорний накопичувальний резервуар на 190 л.

Читайте також Компактний кемпер перетворюється на двоповерховий будинок: відео

З-поміж інших особливостей можна назвати «панель даху нічного неба», що дозволяє власникам спати під зірками. Також є додаток, який дозволяє дистанційно замикати/відмикати двері, керувати освітленням і налаштовувати систему клімат-контролю, висувати навіс чи вхідні східці.

Про цінник розробники також згадали

Інноваційний кемпер вже доступний для попереднього замовлення. Стати в чергу на цей пересувний будинок можна, але попередньо необхідно заплатити за місце в черзі 500 доларів. Однак постачання очікувати варто десь під кінець 2024 року.

Базова ціна трейлера бере початок з 109 000 доларів. Там стандартна комплектація без усіляких помпезних інновацій. Щоб отримати кемпер з усіма високотехнологічними “іграшками”, то слід мати в гаманці чи на рахунку щонайменше 125 000 доларів.

Експерти вважають, що автономний мобільний дім з усіма інноваційними системами ходу, живлення та комфорту будуть купувати – побути родині на самоті з природою якомога далі від міського галасу побажає багато людей. Втім, маючи під рукою подібний кемпер, втекти від усіляких техногенів, воєнних конфліктів і воєн кудись у тихе місце охочих буде не менше.

Фото/Відео: Pebble